Новая торговая война США: американский бизнес готов судиться с Трампом

Американский бизнес намерен подать в суд на администрацию Трампа из-за торговых войн, которые без устали ведет их лидер. На этот раз президент ввел пошлины против товаров из Мексики, желая таким образом поставить соседа на место и отомстить за поток нелегальных мигрантов. Однако пока убытки терпит лишь бизнес США.

Торговые войны Дональда Трампа уже обходятся американскому фондовому рынку в 5 триллионов долларов, сообщает Deutsche Bank. И это, не считая упущенной прибыли. Но президенту США мало Китая и Евросоюза. На этот раз ультиматум в адрес ближайшего соседа — Мексике. К слову, второму по объему импортеру США.

Трамп выставил пошлины в пять процентов на все товары из этой страны. И они будут расти на 5% каждый месяц. Остановится рост только в октябре, когда пошлины достигнут показателя в 25%.

Повод – нелегальные мигранты, которые никак не дают покоя президенту США.

И, если со строительством стены все затягивается, так как с демократами не удается договориться, то Трамп нашелся новый способ придушить соседа — экономическими санкциями. Впрочем, пошлин Трампу мало. Он угрожает, что Мексику в случае чего покинут все американские компании.

"Чтобы не платить пошлины, если они начнут повышаться, компании покинут Мексику, которая забрала 30% нашей автомобильной промышленности, и вернутся в США, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. — Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей. Пошлины направлены на то, чтобы остановить наркотики и нелегалов!"

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

В Мексике заявили, что введение новых пошлин — катастрофа. Тем более, что власти никак не могут повлиять на поток мигрантов. В США на переговоры оправлена делегация во главе с министром иностранных дел.

"Мы будем действовать с осторожностью, уважением. Мы уверены, что все конфликты в двусторонних отношениях должны решаться с помощью диалога, переговоров. Резкие меры никогда не приводят ни к чему хорошему. Президент Трамп должен понять, что это не способ решать проблемы. Это не в интересах наших граждан", — подчеркнул президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В Штатах решением Трампа многие тоже недовольны.

Министр финансов США Стивен Мнучин и советник по торговле Роберт Лайтхайзер выступили против решения Трампа и пообещали сделать совместное заявление уже в ближайшее время.

Американский бизнес и вовсе собирается подать на администрацию США в суд. Как сообщает телеканал CNBC, адвокаты американской Торговой палаты уже собирают документы.

На этих новостях фондовые рынки Штатов стремительно падают. Снижается и курс доллара к основным мировым валютам.

Эксперты говорят, что под угрозой и трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой, который был подписан в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирован.