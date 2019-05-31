Новая торговая война США: американский бизнес готов судиться с Трампом
Американский бизнес намерен подать в суд на администрацию Трампа из-за торговых войн, которые без устали ведет их лидер. На этот раз президент ввел пошлины против товаров из Мексики, желая таким образом поставить соседа на место и отомстить за поток нелегальных мигрантов. Однако пока убытки терпит лишь бизнес США.
Торговые войны Дональда Трампа уже обходятся американскому фондовому рынку в 5 триллионов долларов, сообщает Deutsche Bank. И это, не считая упущенной прибыли. Но президенту США мало Китая и Евросоюза. На этот раз ультиматум в адрес ближайшего соседа — Мексике. К слову, второму по объему импортеру США.
Трамп выставил пошлины в пять процентов на все товары из этой страны. И они будут расти на 5% каждый месяц. Остановится рост только в октябре, когда пошлины достигнут показателя в 25%.
Повод – нелегальные мигранты, которые никак не дают покоя президенту США.
И, если со строительством стены все затягивается, так как с демократами не удается договориться, то Трамп нашелся новый способ придушить соседа — экономическими санкциями. Впрочем, пошлин Трампу мало. Он угрожает, что Мексику в случае чего покинут все американские компании.
"Чтобы не платить пошлины, если они начнут повышаться, компании покинут Мексику, которая забрала 30% нашей автомобильной промышленности, и вернутся в США, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. — Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей. Пошлины направлены на то, чтобы остановить наркотики и нелегалов!"
In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.
В Мексике заявили, что введение новых пошлин — катастрофа. Тем более, что власти никак не могут повлиять на поток мигрантов. В США на переговоры оправлена делегация во главе с министром иностранных дел.
"Мы будем действовать с осторожностью, уважением. Мы уверены, что все конфликты в двусторонних отношениях должны решаться с помощью диалога, переговоров. Резкие меры никогда не приводят ни к чему хорошему. Президент Трамп должен понять, что это не способ решать проблемы. Это не в интересах наших граждан", — подчеркнул президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В Штатах решением Трампа многие тоже недовольны.
Министр финансов США Стивен Мнучин и советник по торговле Роберт Лайтхайзер выступили против решения Трампа и пообещали сделать совместное заявление уже в ближайшее время.
Американский бизнес и вовсе собирается подать на администрацию США в суд. Как сообщает телеканал CNBC, адвокаты американской Торговой палаты уже собирают документы.
На этих новостях фондовые рынки Штатов стремительно падают. Снижается и курс доллара к основным мировым валютам.
Эксперты говорят, что под угрозой и трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой, который был подписан в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирован.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин присвоил имена аэропортам
- Минтруд: в России праздников меньше не станет
- Медведеву подарили щенка алабая
- Глава Раменского района убил любовницу
- Электричка сбила трех человек в Москве
Самое читаемое
-
Модель жестоко отомстила возлюбленному
- 10 лет жевала волосы: из желудка школьницы достали огромный трихобезоар
- Момент гибели члена сборной РФ по виндсерфингу под "Метеором" попал на видео
- Заставляли переписать имущество: в Подморсковье задержали банду вымогателей
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Телеканал "Россия"
-
Судьба Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Моя расплата за грехи молодости"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Год спустя: новые шокирующие подробности в деле сестер Хачатурян
- Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
Вести.Экономика
-
США введут 5%-е пошлины на весь мексиканский импорт из-за нелегальной иммиграции
- Иностранцы могут обжечься на вложениях в госдолг РФ
- 8 самых богатых футбольных лиг Европы
- Еврокомиссия предупредила США об аресте активов американских компаний в случае исков против Кубы
- Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Жить с родителями во взрослом возрасте: что об этом думают психологи
- Вода в реках переполнена антибиотиками
- Только не это: обнаружено самое грязное место в автомобиле
- Как гипертоникам беречь здоровье на даче
- Российские эксперты назвали лучшие томатные соки
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Трагедия на Электрозаводской: погибший и пострадавшие пытались сэкономить на билете
- Собянин: реконструкцию Бесединской развязки закончат почти на год раньше срока
- Московские парки открывают сезон массового отдыха
- Скорую помощь в Подмосковье можно будет вызвать онлайн
- "Мультимир", книжная ярмарка, забеги и марафоны: к первым летним выходным столица готова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич