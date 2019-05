Новая торговая война США: американский бизнес готов судиться с Трампом

Американский бизнес намерен подать в суд на администрацию Трампа из-за торговых войн, которые без устали ведет их лидер. На этот раз президент ввел пошлины против товаров из Мексики, желая таким образом поставить соседа на место и отомстить за поток нелегальных мигрантов. Однако пока убытки терпит лишь бизнес США.

Торговые войны Дональда Трампа уже обходятся американскому фондовому рынку в 5 триллионов долларов, сообщает Deutsche Bank. И это, не считая упущенной прибыли. Но президенту США мало Китая и Евросоюза. На этот раз ультиматум в адрес ближайшего соседа — Мексике. К слову, второму по объему импортеру США.

Трамп выставил пошлины в пять процентов на все товары из этой страны. И они будут расти на 5% каждый месяц. Остановится рост только в октябре, когда пошлины достигнут показателя в 25%.

Повод – нелегальные мигранты, которые никак не дают покоя президенту США.

И, если со строительством стены все затягивается, так как с демократами не удается договориться, то Трамп нашелся новый способ придушить соседа — экономическими санкциями. Впрочем, пошлин Трампу мало. Он угрожает, что Мексику в случае чего покинут все американские компании.

"Чтобы не платить пошлины, если они начнут повышаться, компании покинут Мексику, которая забрала 30% нашей автомобильной промышленности, и вернутся в США, — написал Дональд Трамп в своем Twitter. — Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей. Пошлины направлены на то, чтобы остановить наркотики и нелегалов!"

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!