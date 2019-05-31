На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер

На подмосковной станции Нара машинист прибывшей из Москвы электрички обнаружил на крыше последнего вагона тело подростка. По предварительным данным, причиной смерти зацепера стал удар током.

На месте ЧП была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.