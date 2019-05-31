Движение поездов на серой линии метро Москвы нарушено в связи с падением человека на пути

Из-за инцидента с пассажиром движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы нарушено. Об этом сообщили представители столичной подземки на странице в Twitter.

Как уточняется в сообщении, интервалы движения поездов на участке Серпуховского-Тимирязевской линии увеличены в связи с падением пассажира на пути.

О причинах случившегося и состоянии пассажира, упавшего под прибывающий поезд, ничего не сообщается.