Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: победу принесет абсолютная свобода на поле

Аргентинский наставник английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился с журналистами своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет в столице Испании с другой английской командой – "Ливерпулем".

"Попасть в финал Лиги чемпионов – это самое важное и невероятно сложное, что могло случиться с нашей командой, — цитирует тренера "шпор" официальный сайт УЕФА. – Но мы полностью готовы, готовы насладиться игрой, готовы биться на поле и готовы радоваться происходящему. Мы верим в себя и, конечно, хотим победить".

По словам аргентинского специалиста, "Ливерпуль" – отличная команда: "Думаю, что наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии на сегодняшний день. Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера".

"Но и для нас важна только победа, — продолжает Почеттино. – И мы хотим войти в историю футбола. Мы очень хорошо знаем, что нужно делать. Для нас самое главное чувствовать себя свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное – не думать о том, что на тебя сейчас смотрит миллион человек".