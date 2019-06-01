Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. Шла речь о ситуации в сирийском Идлибе.

Президент также рассказал о переговорах на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане и об итогах совещания о развитии в России искусственного интеллекта, передает телеканал "Россия 24".