Косово планирует объединяться с Албанией

Косово пригрозило Европейскому союзу, что будет объединяться с Албанией.

Президент непризнанной республики заявил: Евросоюз тянет с предоставлением визовой свободы — изолирует. Так что там теперь всерьез рассматривают объединение — через парламентские резолюции или, например, референдум.

Реакция Албании на это предложение пока неизвестна, передает телеканал "Россия 24".