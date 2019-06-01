Окончательно и бесповоротно: с 1 июня в России официально отменили роуминг

В России с сегодняшнего дня больше нет роуминга. Это поможет людям сэкономить миллиарды рублей. Что конкретно изменится для абонентов и операторов связи?

Окончательно и бесповоротно. С 1 июня роуминг в России уйдет в прошлое. Постановление об этом на неделе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. И таким образом поставил окончательную законодательную точку в этом вопросе.

Плату за роуминг брали в России с начала развития сетей сотовой связи. Эта услуга стоила от 5 до 10 рублей в минуту в зависимости от оператора.

Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на проблему высоких тарифов еще в 2010 году. Позже были внесены поправки в закон "О связи". А уже летом 2017 года ФАС выдала предупреждение "большой четвёрке" с требованием отменить роуминг в течение 14 дней. Технически это оказалось невозможно. Переговоры затянулись. Потом были антимонопольные дела и штрафы. Операторы начали делать шаги в этом направлении в 2018 году и постепенно отменили плату за роуминг. Например, у "Билайна" это произошло 29 мая.

В России есть территории, где не работает "большая четверка". Услуги сотовой связи там предоставляют местные операторы. Это в том числе Крым и Севастополь. Плата за входящие звонки отменяется и там. И это должно повысить привлекательность региона и увеличить туристический поток.

По оценке экспертов, в целом в России роумингом регулярно пользуются не более 20 процентов населения. Все чаще россияне общаются со своими родными из других регионов в мессенджерах и соцсетях. Может, поэтому обнуление тарифов на роуминг, ожидаемо, приведет к потере выручки операторов. Но цифры будут не критичными.

Отменить роуминг планируют не только в нашей стране, но и на территории всего Евразийского экономического союза. В правительстве России началась активная работа по отмене роуминга со странами Союза — Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией — внутри "евро-азиатской пятерки".