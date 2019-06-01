Убитая Евгения Исаенкова собиралась бросить семью ради главы Раменского района

Источники утверждают, что Евгения Исаенкова собиралась бросить семью ради руководителя Раменского района Подмосковья. Поздно вечером 1 мая Евгения Исаенкова сказала дочери, что ей надо помочь очень хорошему человеку. После этого она собралась и уехала из дома. В навигаторе был внесен адрес – улица Арктическая.

Спустя два дня там, в лесополосе, был найден автомобиль, а в нем – сидящая за рулем Евгения Исаенкова. Уголовное дело по статье №105 УК РФ было возбуждено только после осмотра тела судмедэкспертами и вскрытия. По предварительной информации, причиной смерти стало удушение. У убитой остались муж и 10-летняя дочь.

Правоохранители не торопились с задержанием Кулакова, его окружали почти месяц. Кулаков ждал, что за ним придут. 29 мая он досрочно сложил полномочия главы Раменского района.

Андрей Кулаков был задержан по подозрению в убийстве заместителя руководителя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Кулаков не признает вину, утверждая, что последний раз видел жертву 29 апреля. Против Кулакова возбуждено уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено, сообщает радиостанция "Говорит Москва". В субботу, 1 июня, следователь будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Бывшая жена Кулакова Екатерина, с которой он развелся 13 лет назад, подчеркнула, что не верит в его виновность. Как женщина рассказала, они знакомы со школы, и Кулаков никогда не поднимал руку ни на детей, ни на нее.