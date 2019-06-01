Многодетные семьи в Москве смогут оформить разрешение на бесплатную парковку авто на 3 года

С 1 июня многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку в Москве на три года.

В апреле текущего года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с лета многодетные семьи, зарегистрированные в Москве по месту жительства, смогут оформить разрешение на бесплатную парковку автомобиля сразу на три года. Раньше такое разрешение действовало лишь один год, напоминает РИА Новости.

До этого многодетные семьи имели право на бесплатную парковку в пределах всей зоны платных парковок города ежедневно и круглосуточно сроком на 12 месяцев.

На семью оформляется только одно разрешение. Заявление можно подать в режиме онлайн.