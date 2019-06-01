Волейболисты сборной России с поражения стартовали в Лиге наций

Вслед за сильнейшими женскими сборными по волейболу в рамках главного коммерческого старта сезона – Лиги наций, — начали борьбу за призы 16 сильнейших мужских команд мира. Россияне в первом матче встречались с соперниками из Франции и уступили – 1:3.

Национальная команда России по волейболу начала первый тур группового этапа Лиги наций в сербском Нови-Саде, где кроме наших и французов играют хозяева площадки и японцы. Сербия, к слову, в первой встрече Японии уступила – 1:3.

Результаты других матчей первого игрового дня: Иран – Италия – 3:1, Китай – Германия – 2:3, США – Бразилия – 0:3, Польша – Австралия – 3:1. Пять сильнейших сборных по итогам группового этапа и команда США, как представитель страны-организатора решающей стадии, выходят в "Финал шести".