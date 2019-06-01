Московское "Динамо" подписало польского хавбека Шиманьского

Футболист молодежной сборной Польши и клуба польского Экстракласса "Легия" Себастьян Шиманьский переходит в московское "Динамо". Столичный клуб заплатил за трансфер 20-летнего полузащитника 5,5 млн евро и это рекорд для польской команды.

Как сообщает польское издание Sport.Pl, сумма трансфера может еще увеличиться за счет бонусов, если хавбек впишется в состав московской команды и выиграет с ней что-либо значимое на национальном или международном уровне. Соглашение с поляком подписано на 5 лет, другие подробности контракта не сообщаются.