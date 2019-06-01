На острове Сицилия активизировался вулкан Этна

На Сицилии проснулся вулкан Этна, самый крупный действующий в Европе.

Он выбросил километровый столб пепла. Лава вытекает из двух разломов на сотни метров, передает телеканал "Россия 24".

По словам специалистов, извержение пока не опасно, однако туристам рекомендовали не подходить близко.

Кстати, в прошлый раз из-за извержения Этны пришлось закрывать местный аэропорт.