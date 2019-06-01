Сарри после победы в Лиге Европы уходит из "Челси" в "Ювентус"

Итальянский специалист Маурицио Сарри в самое ближайшее время перестанет быть главным тренером лондонского "Челси". По сообщениям инсайдеров он расторгнет контракт по соглашению сторон для того, чтобы вернуться в Италию – конкретно, в туринский "Ювентус".

Напомним, что Сарри с 1990 года работал только в Италии, сменив более полутора десятков клубов и последним из них был "Наполи", с которым тренер стал призером чемпионата Серии "А".

После этого итальянца летом 2018 года позвали в "Челси", но там работа не задалась и в премьер-лиге он не снискал успехов. Однако вместе с "аристократами" выиграл Лигу Европы, победив в финале другой лондонский клуб "Арсенал" (4:1).

С осени в Англии и Италии шли разговоры, что Сарри не удержится на посту в "Челси", даже если он выиграет евротурнир. Но главным доводом в пользу увольнения итальянца из английского клуба было то, что на него положил глаз "Ювентус".

И вот эксперты сообщают, что агент 60-летнего специалиста Фали Рамадани встретился в столице Великобритании с руководителями "Челси" и англичане выразили готовность расторгнуть контракт с Сарри на добровольной основе без каких-либо дополнительных выплат.