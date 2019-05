Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй президентский срок 18 июня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что официально объявит о своем участии в борьбе за второй президентский срок в Орландо в штате Флорида 18 июня.

Трамп написал на своей странице в Twitter в пятницу, 31 мая, что заявление о своем участии в борьбе за второй срок он сделает в центре Amway на 20 тысяч мест в Орландо.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG