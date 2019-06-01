Психическое заболевание могло стать причиной трагедии в городе Вирджиния-Бич

Конфликт на рабочем месте или психическое заболевание могли стать причиной трагедии в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), где в пятницу, 31 мая, 11 человек были убиты и шестеро получили ранения. Об этом СМИ сообщил бывший помощник директора ФБР Крис Швейкер. Пока собрано слишком мало данных, чтобы строить предположения.

Ранее сообщалось, что около 16:00 по местному времени (23:00 по времени Москвы) человек, чье имя пока не называется, вошел в здание муниципалитета и начал стрелять. В здании муниципалитета были обнаружены пистолет и винтовка. По предварительной информации, оружие было куплено легально.

В здании муниципалитета были обнаружены пистолет и винтовка. По предварительной информации, оружие было куплено легально.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в городе Вирджиния-Бич, расположенном на побережье Атлантического океана примерно в 340 километрах от столицы Соединенных Штатов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место происшествия, передает ТАСС. Нортэм назвал 31 мая трагическим днем для города Вирджиния-Бич и для всего штата.