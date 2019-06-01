Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 июня 201904:23

СМИ: численность военных США в Польше может возрасти минимум на 1 тысячу человек

EPA

Варшава и Вашингтон близки к тому, чтобы заключить соглашение относительно увеличения военного контингента Соединенных Штатов Америки в Польше минимум на 1 тысячу человек. В настоящее время его численность составляет 4,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники.

29 мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава рассчитывает на завершение переговоров касательно увеличения военного присутствия Штатов в июне во время визита президента Польши Анджея Дуды в Соединенные Штаты Америки. Как отметил Блащак, вопрос увеличения присутствия войск США уже решен, но переговоры о времени и объеме все еще продолжаются.

Стороны могут заключить соглашение в июле, но в случае необходимости сроки могут быть перенесены на сентябрь, передает РИА Новости.

Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию США, взяв на себя расходы, составляющие порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке вне рамок НАТО. Польский президент предложил назвать базу Fort Trump.

В настоящее время в Польше расквартированы порядка 4,5 тысячи военнослужащих ВС США – в составе многонациональной батальонной группы и американской бронетанковой бригады.

Сейчас

04:23

Численность военных США в Польше может возрасти на 1 тысячу человек

01:09

На Украине вводят новые правила написания русских фамилий

00:23

Петра Порошенко обвиняют в захвате власти

22:00

Цены на нефть устремились вниз

21:50

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

19:28

В ООН готовы защитить россиянина Краснощекова

14:55

Захват заложников в Цюрихе: погибли три человека

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сотрудник Миссии ООН: задержали, избили, а затем объявили "персоной нон грата"

Сотрудник Миссии ООН: задержали, избили, а затем объявили "персоной нон грата"

8 часов назад
Психическое заболевание могло стать причиной трагедии в городе Вирджиния-Бич

Психическое заболевание могло стать причиной трагедии в городе Вирджиния-Бич

1 час назад
Окончательно и бесповоротно: с 1 июня в России официально отменили роуминг

Окончательно и бесповоротно: с 1 июня в России официально отменили роуминг

2 часа назад
На Украине вводят новые правила написания русских фамилий

На Украине вводят новые правила написания русских фамилий

3 часа назад
Убитая Евгения Исаенкова собиралась бросить семью ради главы Раменского района

Убитая Евгения Исаенкова собиралась бросить семью ради главы Раменского района

4 часа назад
ЧП с батутом в Улан-Удэ: лечение пострадавших контролируют ведущие врачи

ЧП с батутом в Улан-Удэ: лечение пострадавших контролируют ведущие врачи

11 часов назад
10 городов мира с самым дешевым интернетом

10 городов мира с самым дешевым интернетом

19 часов назад
Минтруд: в России праздников меньше не станет

Минтруд: в России праздников меньше не станет

13 часов назад
"Прямой эфир" внедрил в сетевую компанию "крота", который вскрыл жуткие схемы

"Прямой эфир" внедрил в сетевую компанию "крота", который вскрыл жуткие схемы

11 часов назад
Китайские и российские строители соединили две части моста Благовещенск-Хэйхэ

Китайские и российские строители соединили две части моста Благовещенск-Хэйхэ

18 часов назад
В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно

В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно

11 часов назад
Премьер Малайзии сомневается в выводах следствия о крушении "Боинга"

Премьер Малайзии сомневается в выводах следствия о крушении "Боинга"

16 часов назад
Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

Рубль в июне поведет себя нервно, шатко и неопределенно

23 часа назад
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

28.05.2019 08:56
На острове Сицилия активизировался вулкан Этна

На острове Сицилия активизировался вулкан Этна

2 часа назад
Стрельба в Вирджинии-Бич: 11 человек погибли, шестеро ранены

Стрельба в Вирджинии-Бич: 11 человек погибли, шестеро ранены

2 часа назад
Лесные пожары продолжают бушевать в провинции Альберта в Канаде

Лесные пожары продолжают бушевать в провинции Альберта в Канаде

3 часа назад
В сэндвичах авиакомпании Air France обнаружены опасные бактерии

В сэндвичах авиакомпании Air France обнаружены опасные бактерии

3 часа назад
Косово планирует объединяться с Албанией

Косово планирует объединяться с Албанией

4 часа назад
Новая торговая война США: американский бизнес готов судиться с Трампом

Новая торговая война США: американский бизнес готов судиться с Трампом

6 часов назад
Цены на нефть устремились вниз

Цены на нефть устремились вниз

6 часов назад
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

7 часов назад
Зеленский выгнал сторонников Порошенко и опубликовал разговор с оппонентами

Зеленский выгнал сторонников Порошенко и опубликовал разговор с оппонентами

7 часов назад
"Рычит очень страшно": как в Подмосковье уживаются с пумой

"Рычит очень страшно": как в Подмосковье уживаются с пумой

7 часов назад
Защита детей: в Кремле обсудили, как сделать социальную помощь доступнее

Защита детей: в Кремле обсудили, как сделать социальную помощь доступнее

7 часов назад
Шесть миллионов голосов: 44 российских аэропорта украсили знаменитыми именами

Шесть миллионов голосов: 44 российских аэропорта украсили знаменитыми именами

8 часов назад
Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены

Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены

10 часов назад
"МУЛЬТ" отмечает юбилей

"МУЛЬТ" отмечает юбилей

11 часов назад
В Китае обнаружен новый вирус, который могут передавать клещи

В Китае обнаружен новый вирус, который могут передавать клещи

11 часов назад
Зеленский обрадовался, что Порошенко оставил ему хотя бы гантели

Зеленский обрадовался, что Порошенко оставил ему хотя бы гантели

12 часов назад
Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

12 часов назад
На Гавайях туристов предупредили об опасности червей, поедающих мозг

На Гавайях туристов предупредили об опасности червей, поедающих мозг

13 часов назад
Юпперлиг и Делактиг: кто и как придумывает названия для мебели ИКЕА

Юпперлиг и Делактиг: кто и как придумывает названия для мебели ИКЕА

13 часов назад
7 лучших детских кинопремьер весны

7 лучших детских кинопремьер весны

14 часов назад
Представитель Бекмамбетова обвинил в "болезни" режиссера желтую прессу

Представитель Бекмамбетова обвинил в "болезни" режиссера желтую прессу

14 часов назад
Календарное лето начнется комфортной погодой

Календарное лето начнется комфортной погодой

14 часов назад
"Мультимир", книжная ярмарка, забеги и марафоны: к первым летним выходным столица готова

"Мультимир", книжная ярмарка, забеги и марафоны: к первым летним выходным столица готова

15 часов назад
Учёные назвали ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы

Учёные назвали ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы

15 часов назад
Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором

Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором

15 часов назад
Lada Granta FL стала домом на колесах

Lada Granta FL стала домом на колесах

18 часов назад
Samsung лишит Galaxy Note 10 аудиоразъема и кнопок

Samsung лишит Galaxy Note 10 аудиоразъема и кнопок

19 часов назад
Медведеву подарили щенка алабая

Медведеву подарили щенка алабая

19 часов назад
Россия предложила Японии отказаться от виз

Россия предложила Японии отказаться от виз

19 часов назад
День без затяжки: в мире проводится день отказа от курения

День без затяжки: в мире проводится день отказа от курения

22 часа назад