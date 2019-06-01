В ДТП с микроавтобусом в Приамурье один человек погиб, девять пострадали

В Свободненском районе Амурской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 10 человек. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.

Авария произошла в пятницу, 31 мая. По данным ГИБДД России, при столкновении микроавтобуса и УАЗа один человек погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Как уточняется, на трассе Чита – Хабаровск в месте проведения дорожных работ 57-летний водитель УАЗа врезался в остановившийся микроавтобус. В результате тот перевернулся. Пассажирка УАЗа погибла на месте. Обоих водителей и пассажиров микроавтобуса (в том числе четверых детей) доставили в больницу, передает ТАСС.