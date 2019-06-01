В Турции водители туристических автобусов проходят спецобучение для снижения числа ДТП

Специальное обучение водителей автобусов во избежание ДТП с туристами проводит туристический сектор Турецкой Республики. Об этом СМИ сообщил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

Как отметил Баглыкайя, туристические агентства страны принимают дополнительные меры безопасности. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, они обучают своих сотрудников и водителей туристических автобусов. "Мы хотим, чтобы гости, прибывающие в Турцию, не испытывали никаких проблем и были довольны отдыхом", — подчеркнул президент TÜRSAB.

По его словам, российские туристы приезжают в Турцию, имея на руках медицинскую страховку, в большинстве случаев покрывающую расходы на лечение.

Российская Федерация стоит на первом месте среди стран, граждане которых предпочитают отдых в Турецкой Республике. В 2018 году страну посетило рекордное число граждан России – более 5,9 миллиона, передает РИА Новости.