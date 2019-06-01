Япония отказалась от заключения с Россией соглашения по мирному договору в июне

Правительство Японии отказалось от заключения рамочного соглашения по мирному договору с Россией в конце июня текущего года, когда в Осаке будет проходить саммит "двадцатки". Об этом сообщает издание "Асахи", ссылаясь на правительственные источники.

Причина — факт, что сторонам не удалось преодолеть разногласия по ряду вопросов безопасности и исторических моментов. Ранее Япония рассчитывала выйти к саммиту G20, где должна была состояться встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на рамочное соглашение по мирному договору.

В Токио в первую очередь тем самым хотели подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, сообщает ТАСС. В документе Москва в качестве жеста доброй воли выражала готовность после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан, а также несколько мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (в Японии их называют Хабомаи). После этого Япония планировала продолжить переговоры с Россией, чтобы решить вопрос территориальной принадлежности двух других островов южной части Курил – Кунашира и Итурупа.

С начала текущего года на уровне глав МИД двух стран прошли несколько раундов переговоров, показавшие, что Россия обеспокоена возможностью размещения на островах наземных систем ПРО Aegis Ashore производства США в случае их передачи Японии. Также Россия потребовала от Японии признания факта вхождения южной части Курил в состав СССР на основе результатов Второй мировой войны. Япония назвала это требование неприемлемым с точки зрения ее позиции по данным территориям.

К саммиту "двадцатки" Россия и Япония сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности в южной части Курил. При этом в Токио по-прежнему рассчитывают, что диалог по мирному договору продолжится в долгосрочной перспективе.