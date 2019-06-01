После отмены внутрисетевого и национального роуминга россияне сэкономят 36 млрд рублей

Сегодня в России начинают работать сразу несколько новых законов. Так, с 1 июня в прошлое уходит внутрисетевой и национальный роуминг. Это значит, что входящие звонки будут бесплатными везде, включая Крым, и вне зависимости от оператора или тарифа.

Стоимость исходящих звонков, СМС и мобильного интернета останется прежней - согласно тарифу. Система заработает автоматически, сообщает телеканал "Россия 24".

Ожидается, что в итоге россияне сэкономят 36 миллиардов рублей.