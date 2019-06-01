Новый закон разрешил россиянам посещать родных в реанимации

С 9 июня медицинские учреждения обяжут предоставлять семье, а также законным представителям пациента возможность посещения в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Людям с тяжелыми заболеваниями (в том числе с гепатитом С и ВИЧ) разрешат усыновлять детей, передает телеканал "Россия 24".