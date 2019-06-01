Конгресс США предлагает введение пять видов санкций за страхование "Северного потока - 2"

Конгресс США предлагает введение минимум пяти видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается в законопроекте, размещенном на сайте конгресса в субботу, 1 июня.

Данный документ был внесен в конгресс 14 мая, но его полный текст был опубликован только 1 июня, передает телеканал "Россия 24".

Как отмечается в документе, президент США может ввести пять или более санкций в отношении иностранного лица, если решит, что это лицо осознанно предоставляет услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию такому судну.

Под иностранным лицом понимается как физическое лицо, так и юридическое.