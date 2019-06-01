Двух девочек, пострадавших в ЧП с батутом в Улан-Удэ, переводят из реанимации в травматологию

Состояние двух девочек, которые пострадали в результате ЧП на батуте в Улан-Удэ 30 мая, улучшилось. Врачи переводят их из реанимации в травматологическое отделение. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Бурятии Туяна Лыгденова.

Инцидент с батутом произошел в Улан-Удэ днем 30 мая, напоминает ТАСС. Резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети. В результате ЧП пятеро детей от трех до семи лет получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

По данным следователей, батут не был закреплен должным образом. Правоохранители задержали собственника аттракциона. Ему предъявлено обвинение.