От преступников не отбилась. Чемпионка UFC Андраде стала жертвой ограбления

Известная бразильская спортсменка, боец ММА и чемпионка американской лиги UFC Джессика Андраде пострадала в ходе нападения грабителей в пригороде Рио-де-Жанейро. Девушка вместе со своей женой Фернандой Гомес ехала в автомобиле и на них напали вооруженные преступники.

Машина Андраде остановилась на светофоре и вооруженные мужчины потребовали у спортсменки и ее подруги деньги и телефоны, сообщает MMAfighting.Com. Андраде и Гомес были вынуждены отдать грабителям аппараты мобильной связи, после чего преступники скрылись. Окружение чемпионки сообщило, что ни она, ни ее сожительница не пострадали.