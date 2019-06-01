Отмена внутреннего роуминга: что изменится в Крыму для абонентов сотовой связи с 1 июня

Отмену внутрисетевого роуминга особенно ждали в Крыму. Операторы "большой четверки" раньше боялись работать на полуострове из-за риска санкций, и это сказывалось на стоимости мобильной связи и Интернета. Теперь услуги будут стоить, как у всех.

В крымских салонах сотовой связи в этом году с началом курортного сезона не наблюдается ажиотаж. Гости полуострова не спешат покупать SIM-карты местных мобильных операторов, ведь теперь национальный роуминг официально отменен.

Официально новые условия вступают в силу с 1 июня, то есть сегодня. Но многие операторы роуминг на входящие звонки начали отменять еще за несколько дней вступления указа в силу, тестируя систему и оборудование.

Всё как дома. Общего тарифа для России Антимонопольная служба России добивалась давно.

"Tele2 отдельно проработала вопрос Крыма, и с 31 мая компания отменила плату за входящие звонки для абонентов, которые путешествуют по Крыму и Севастополю. Теперь для наших клиентов на территории республики общаться стало еще более выгодно. Также клиентам доступен высокоскоростной мобильный Интернет на территории республики по низким ценам", — рассказывает руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Ольга Галушина.

Крым и Севастополь до сих пор были проблемной зоной для операторов "большой четверки". За пять лет они так и не зашли на полуостров, опасаясь международных санкций. Во многом общение для курортников влетало в копеечку.

"Мы только приветствуем это решение, а то были проблемы из-за роуминга. Мы только рады и благодарим тех, кому удалось добиться отмены роуминга", — отмечает турист Николай Масляков.

Теперь операторы сотовой связи борются за цену звонков на полуострове. Одни разрабатывают специальные тарифы, другие обещают, что цены в Крыму будут как дома.

"Единственным регионом России, в котором сейчас "Билайн" не предоставляет свои услуги, является Крым. Мы еще не построили там сеть, соответственно, когда клиент будет выезжать в Крым, он будет общаться в сетях гостевого оператора, с которыми у компании "Билайн" есть контракт. Общаться можно будет ровно по таким же условиям, как и на территории других республик, и территорий страны", — комментирует ситуацию исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО "Вымпелком" Ирина Лебедева.

Главная сложность для операторов "большой четверки" — отсутствие собственного оборудования на полуострове.

"На территории Крыма сетей связи операторов "большой четверки" материковой части Российской Федерации нет. Они оказывают услуги связи через операторов связи Республики Крым", — объясняет заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Михайлов.

И это отражается на ценах в тарифных планах. При этом, например, по данным замеров компании Tele2, по итогам лета 2018 года количество клиентов, посетивших республику, увеличилось более чем на половину, а голосовой трафик удвоился. В будущем сотовые операторы планируют снижать цены на мобильную связь на полуострове.