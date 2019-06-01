Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Утром в субботу, 1 июня, в Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Забайкальской железной дороги.

Как уточняется, инцидент произошел на станции Куэнга в 5:38 по московскому времени. Был нарушен габарит соседнего пути, передает ТАСС.

В ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. В РЖД был создан оперативный штаб. Отмечается, что ситуация пока никак не влияет на движение пассажирских поездов на данном участке железной дороги.