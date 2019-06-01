Московское "Динамо" пополнилось хавбеком сборной Польши Шимански

Полузащитник "Легии" и национальной сборной Польши Себастьян Шимански продолжит карьеру в московском "Динамо". Соглашение футболистом, отпраздновавшим в середине мая 20-летие, рассчитано на пять лет.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, атакующий хавбек, ставший в нынешнем сезоне вице-чемпионом страны с "Легией", находится на сборе национальной сборной Польши и присоединится к команде в самое ближайшее время.

Первым новичком @FCDM_official в летнее межсезонье стал польский атакующий полузащитник Себастьян Шимански. Подробности — совсем скоро на нашем официальном сайте! pic.twitter.com/EGJJs0pPa8 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 31 мая 2019 г.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, польский клуб выручил на продаже футболиста 5,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне молодой плеймекер в составе "Легии" принял участие в 42 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал семь результативных передач.