Врио губернатора Петербурга подал документы для участия в выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предоставил в избирательную комиссию документы для участия в предстоящих губернаторских выборах. По словам члена избиркома Санкт-Петербурга Олега Зацепы, он стал первым кандидатом, подавшим документы о своем самовыдвижении.

На днях Беглов заявил о намерении участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Для регистрации кандидату в этом случае нужно собрать в свою поддержку 10 процентов подписей муниципальных депутатов и 2 процента подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге — то есть, более 76 тысяч подписей, передает ТАСС.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов был назначен 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого Беглов работал заместителем главы администрации президента России, полпредом президента РФ сначала в Центральном, а затем в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.