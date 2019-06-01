СК: вину бывшего главы Раменского района в убийстве подтвердила проверка на полиграфе

Виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве своей знакомой подтверждается, в том числе, результатами его проверки на полиграфе. Об этом рассказала представитель главка Следственного комитета России по Московской области Евгения Кирюшина.

Также, по ее словам, на теле погибшей женщины найдены биологические и потожировые следы Кулакова. По предварительным данным, ее задушили руками и предметом из ткани — возможно, колготками или платком. Установить точное орудие убийство пока не удалось, уточнила Кирюшина.

Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков на почве личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую. Сообщалось, что 4 мая тело женщины нашли за рулем автомобиля, оставленного в лесополосе. По сведениям из источника в правоохранительных органах, убитая — заместитель главы Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

Сообщалось, что причиной убийства мог стать личный конфликт — Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. Источники утверждают, что ради Кулакова Исаенкова собиралась бросить семью. Свою вину Кулаков не признал, заявив на допросе, что жертву видел последний раз 29 апреля. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, при этом обвинение ему пока не предъявлено.

По словам Кирюшиной, в субботу, 1 июня, следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника, передает ТАСС. Накануне стало известно, что 29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района.