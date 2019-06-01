Новые схемы мошенничества раскрыты в автосалонах

Клиентов, приехавших за новым автомобилем в автосалон, обманывали, занижая цену комплектации и процент по кредиту. Обман вскрывался уже после того как клиенты подписывали документы.

Помимо этого, во время проверки с помощью "тайного покупателя" сотрудники автосалонов снабжали своих потенциальных жертв памяткой, как сообщить банку ложные сведения о доходе, чтобы получить кредит. Затем клиенту звонил якобы сотрудник банка и сообщал об успешном перечислении денег автосалону, хотя такие операции не проводились.

Проверки автосалонов были проведены после многочисленных жалоб потребителей, о выводах специалистов Роспотребнадзор пишет "Российская газета". Также среди распространенных способов обмана называются занижение цены автомобиля в рекламе, обещание низкой ставки по кредиту, отказ от показа машины, запрос кредита у банка на более высокую сумму, затягивание с подписанием договора и подмену модели или даже марки автомобиля.