Отмена роуминга: крымские операторы борются за цены

C 1 июня мобильные операторы отменяют дополнительную плату за роуминг внутри России. Теперь те, кто путешествуют по стране, смогут общаться по привычным расценкам своих "домашних" тарифов, без доплаты. Почему цены на связь пойдут вниз даже в таком особом в этом смысле регионе, как Крым?

В крымских салонах сотовой связи в этом году с началом курортного сезона ажиотажа нет. Гости полуострова не спешат покупать sim-карты местных мобильных операторов, ведь теперь национальный роуминг отменен.

Официально новые условия вступают в силу с 1 июня, но многие операторы роуминг на входящие звонки начали отменять еще за несколько дней до вступления в силу указа, тестируя систему и оборудование.

Все как дома — общего тарифа для России Антимонопольная служба России добивалась давно.

"Теперь для наших клиентов на территории республики общаться стало более выгодно. Также клиентам доступен высокоскоростной мобильный Интернет на территории республики по низким ценам", — рассказала Ольга Галушкина, руководитель Департамента стратегических коммуникаций Tele2.

Крым и Севастополь до сих пор был проблемной зоной для операторов "большой четверки". За пять лет они так и не зашли на полуостров, опасаясь международных санкций. Во многом общение для курортников влетало в копеечку.

Теперь операторы сотовой связи борются за цену звонков на полуострове: одни разрабатывают специальные тарифы, другие обещают, что цены в Крыму будут как дома.

"Когда клиент будет приезжать в Республику Крым, он будет общаться в сетях гостевого оператора, с которым у компании есть контракт. Общаться можно будет ровно по таким же условиям, как и на других территориях страны", — отметила Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО "Вымпелком".

Главная сложность для операторов "большой четверки" — отсутствие собственного оборудования на полуострове, что отражается на ценах в тарифных планах. При этом, например, по данным замеров компании Tele2 и по итогам лета 2018 года, количество клиентов, посетивших республику, увеличилось более чем на половину, а голосовой трафик удвоился. В будущем сотовые операторы планируют снижать цены на мобильную связь на полуострове.