В Таиланде автобус с пассажирами упал в пропасть в пятницу. Как пишет РИА Новости, 17 человек ранены, из них 5 — в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают помощь врачи.

По словам водителя автобуса, на горной дороге в дождь перед ним резко остановился пикап. Желая избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль, но не справился с управлением. Автобус упал с 20-метровой высоты.

В Таиланде ежегодно десятки тысяч человек погибают в ДТП.