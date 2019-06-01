Тарасенко сможет сыграть в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сможет принять участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона".

Тарасенко пропустил тренировку в пятницу из-за повреждения, которое он получил во второй игре финальной серии Кубка Стэнли. Несмотря на это, россиянин сможет выйти на лед в ближайшей игре, об этом сообщил главный тренер "блюзменов".

В текущем розыгрыше плей-офф Тарасенко набрал 15 (10+5) очков. Третья игра противостояния состоится в воскресенье, 2 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. Счет в серии после двух матчей – 1:1.