1 июня 201910:40
Тарасенко сможет сыграть в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сможет принять участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона".
Тарасенко пропустил тренировку в пятницу из-за повреждения, которое он получил во второй игре финальной серии Кубка Стэнли. Несмотря на это, россиянин сможет выйти на лед в ближайшей игре, об этом сообщил главный тренер "блюзменов".
В текущем розыгрыше плей-офф Тарасенко набрал 15 (10+5) очков. Третья игра противостояния состоится в воскресенье, 2 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. Счет в серии после двух матчей – 1:1.
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