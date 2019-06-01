Супруга экс-главы Красноярского края предложила "иммунизироваться" укусами клещей

Укусы клещей могут быть полезны, считает заслуженный врач России Наталья Толоконская — супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом она написала в соцсети "ВКонтакте", хотя запись уже удалена.

По словам Толоконской, большинство людей панически боится клещевого энцефалита, однако "здравомыслящие знают", что в природном очаге этого заболевания — Сибири — устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом очень высока.

Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям, приводит слова Толоконской "Красноярск онлайн". Именно поэтому, по ее мнению, сельские жители "живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами".

При этом для экстренной профилактики клещевого энцефалита она призывает применять не "морально устаревший" иммуноглобулин, а "уникальные безвредные лекарства", которые должны "поднять иммунитет и застраховать от неблагоприятных последствий".

По словам Толоконской, даже если человек при этом переболеет обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, "получив вовремя новую порцию волшебной терапии", его здоровье и ресурсы организма "поднимутся на невиданный уровень".

Для "волшебной терапии" Наталья Толоконская предлагает использовать "антигомотоксические препараты" и гомеопатические средства. При этом в феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук опубликовала меморандум, посвященный гомеопатии. В нем заявлено: в научном сообществе гомеопатия на сегодня рассматривается как лженаука, а ее применение в медицине противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие.

В комментариях на странице Толоконской "ВКонтакте" пользователи пишут, что она "предлагает пустышки под видом лекарств" и предлагают ей "показать действие на собственном примере, причем под пристальным наблюдением, дабы не было фальсификации".