Российский боец Тайсумов выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби, об этом спортсмен сообщил сам через социальные сети.

"Определился мой соперник на турнир UFC в Абу-Даби, контракт подписан", – написал 30-летний уроженец Грозного в Twitter, при этом имя соперника не назвал.

Alhamdulilah we've an opponent for UFC Abu Dhabi and contract is signed ⏳#Taisumov #BerkutMMA #UFCAbuDhabi #RiseToTheTop #ReadyForEveryone pic.twitter.com/0DxPrgdyNm