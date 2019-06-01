Российский боец Тайсумов выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби, об этом спортсмен сообщил сам через социальные сети.

"Определился мой соперник на турнир UFC в Абу-Даби, контракт подписан", – написал 30-летний уроженец Грозного в Twitter, при этом имя соперника не назвал.

Тайсумов выступает в UFC с 2014 года. Под эгидой организации он провел восемь боев, в которых одержал семь побед при одном поражении.

Напомним, турнир UFC 242 состоится 7 сентября. По слухам, главным поединком турнира станет бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.