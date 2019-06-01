Элтон Джон прокомментировал "самоцензуру" российских прокатчиков "Рокетмена"

Создатели биографического музыкального фильма "Рокетмен" о британском певце Элтоне Джоне прокомментировали решение российских прокатчиков удалить из ленты ряд сцен. Согласно заявлению в "Фейсбуке" музыканта, они самым решительным образом осуждают решение "подвергнуть цензуре" версию "Рокетмена" для российского рынка, о котором создатели до последнего момента не знали. По мнению создателей, аудиторию "лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман", и это — "печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем".

Как сообщалось ранее, из фильма, выходящего в прокат 6 июня, удалили ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя. Информацию об этом подтвердил прокатчик – компания "Централ Партнершип", передает РИА Новости. По заявлению компании, содержание картины изменили для ее соответствия требованиям российского законодательства. В Министерстве культуры отметили, что не давали прокатчикам каких-либо рекомендаций по этому поводу.

Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова назвала решение компании-прокатчика удалить из "Рокетмена" ряд сцен самоцензурой, передает "Интерфакс". По ее словам, прокатчик сам запросил категорию 18+, в Минкульте не возражали, и фильму в срок было выдано прокатное удостоверение. О ситуации с лентой Любимова, по ее словам, узнала из соцсетей, и считает, что данная ситуация должна быть решена между правообладателем и дистрибьютером фильма.

Прокатный рейтинг "Рокетмена" не изменился — 18+. Версию фильма с вырезанными сценами уже показали на премьере картины в Москве, при этом кинотеатр "Пионер" заявил о готовности показать оригинальную версию фильма, если она получит прокатное удостоверение.