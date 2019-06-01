Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня. Наиболее вероятной парламентарий считает дату после 3-го числа, на которое запланировано заседание регламентного комитета ассамблеи.

Встреча может состояться при условии принятия решения о недопустимости применения санкций к национальным делегациям, сказал Слуцкий журналистам в субботу, его слова приводит "Интерфакс". Депутат отметил, что тон и характер дискуссий говорят о "возрастающей вероятности принятия конструктивного решения". Он полагает, что налаживание отношений необходимо не только России, но и Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия.

Для возвращения российской делегации в ПАСЕ потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий. В настоящее время полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии. Слуцкий напомнил, что на июньской сессии (24—28 июня) состоятся выборы Генерального секретаря Совета Европы. Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией, заключил парламентарий.

Российская делегация была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Несколько лет российские депутаты и сенаторы не участвуют в сессиях ПАСЕ. С 2019 года Россия отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы.