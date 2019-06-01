Очевидцы сняли на видео семейство тигров, вышедшее на трассу в Приморье

В Сети опубликованы кадры, сделанные камерой мобильного телефона, чей владелец запечатлел появление трех тигров, вышедших на трассу.

Как сообщают СМИ, встреча с животными произошла на днях в районе Сергеевского перевала, расположенного в Партизанском районе Приморья.

Хищники, прогуливавшиеся по дороге, с интересом, хоть и не без некоторой настороженности рассмотрели автомобиль с безопасного расстояния, не проявляя агрессии.

После взаимного изучения, люди и животные разошлись по своим делам.