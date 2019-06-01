Роман Павлюченко: в финале Лиги чемпионов буду болеть за "Тоттенхэм"

В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" в Мадриде сыграет с "Ливерпулем". Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что будет поддерживать "шпор" в предстоящей игре.

"Сегодня финал Лиги Чемпионов. Кто сегодня победит? Трудно сказать, – написал Павлюченко в социальной сети Instagram, прикрепив видео своего гола в ворота "Ливерпуля". – Пусть победит сильнейший, но болеть и переживать я буду за "Тоттенхэм".

Павлюченко выступал за "шпор" с 2008 по 2012 год. В составе лондонской команды россиянин принял участие в 113 играх во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

Напомним, матч состоится в субботу, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано", начало встречи в 22:00 по московскому времени.