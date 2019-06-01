Сильный ветер унес несколько детских батутов в Костанае. Видео

В минувшую пятницу, 31 мая, в Костанае произошло несколько ЧП с детскими надувными аттракционами.

Сильные порывы ветра сорвали два батута, установленные на площадках в разных районах города.

В первом случае на батуте никого не было и конструкцию, унесенную на пустырь, вернули на место.

Иначе разворачивались события на городской набережной, где аттракцион перевернулся в тот самый момент, когда там находились дети.

Очевидцы поспешили на помощь и вызволили маленьких посетителей. По предварительной информации, никто из них серьезно не пострадал.

Напомним, что в минувшую субботу, 25 мая, в Казахстане уже был инцидент с батутом — в Караганде погиб 11-летний ребенок, еще двое несовершеннолетних пострадавших получили переломы.

Кроме того, что на днях, 30 мая, в результате ЧП на батуте в Улан-Удэ пятеро детей от трех до семи лет получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.