Мужчина "заминировал" Курский вокзал муляжом гранаты

В субботу на Курском вокзале в Москве мужчина оставил муляж гранаты. Его опознали с помощью камер видеонаблюдения и задержали, пишет РИА Новости.

Кинологи проверили находку и признали её безопасной. Эвакуация пассажиров и персонала Курского вокзала не потребовалась. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.