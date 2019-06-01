Трамп о Маркл: "Не знал, что она противная"

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "противной и злобной". Поводом для столь нелестных оценок стали ее слова, высказанные в адрес американского президента несколько лет назад.

Еще до вступления в брак с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл критически высказывалась в адрес Дональда Трампа. Во время президентской кампании 2016 года Маркл называла будущего президента США женоненавистником, обещала проголосовать за его соперника Хиллари Клинтон и грозилась переехать в Канаду в случае победы Трампа.

Правда, о резких комментариях супруги британского принца сам Трамп узнал только во время интервью газете The Sun накануне визита в Великобританию.

"Я и не знал, что она противная", — удивленно заметил Трамп.

С официальным визитом Трамп посетит Великобританию 3—5 июня. В программе визита встреча с 93-летней королевой Елизаветой II и принцем Уэльским Чарлзом по вопросу изменения климата. Вместе с Трампом в Великобританию прилетает не только его жена Мелания, но и четверо детей с супругами. По задумке Трампа вместе с принцами Уильямом и Гарри будет устроена некая "встреча следующего поколения".