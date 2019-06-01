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1 июня 201912:38

Появилось видео мощного взрыва в Дзержинске

ВКонтакте/Иван Иванов

По предварительной информации, требующей официального подтверждения, в субботу, 1 июня, в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области, прогремел взрыв.

 

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на территории завода имени Свердлова, занимающегося, в том числе, изготовлением промышленных взрывчатых веществ и продукции оборонного назначения.

На записи виден "гриб", вставший над городом. Местные жители утверждают в жилых домах и магазинах, расположенных на сравнительно небольшом удалении от места происшествия, выбило окна.

О пострадавших в результате ЧП пока не сообщается.

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