Появилось видео мощного взрыва в Дзержинске

По предварительной информации, требующей официального подтверждения, в субботу, 1 июня, в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области, прогремел взрыв.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на территории завода имени Свердлова, занимающегося, в том числе, изготовлением промышленных взрывчатых веществ и продукции оборонного назначения.

На записи виден "гриб", вставший над городом. Местные жители утверждают в жилых домах и магазинах, расположенных на сравнительно небольшом удалении от места происшествия, выбило окна.

О пострадавших в результате ЧП пока не сообщается.