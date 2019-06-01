Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 поучаствовали в авиашоу в Крыму

Российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 приняли участие в воздушном шоу на полигоне "Чауда" в Крыму. По сообщению пресс-службы Черноморского флота России, ракетоносцы провели пуски авиационных ракет по средствам ПВО условного противника.

На полигоне под Феодосией прошло воздушное шоу "Авиамикс", летную программу которого открыли воздушным боем пара на пару четыре многоцелевых истребителя Су-35С. Затем истребители-бомбардировщики Су-34 подавили пусковую установку условного противника, сбросив бетонобойные бомбы с высоты 200 метров. В ходе пусков ракет ракетоносцами Ту-22М3 их прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ.

О том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3, заявил ранее журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Российские военные это официально не подтверждали, хотя в марте Минобороны сообщило о выполнении двумя Ту-22М3 многочасового полета над нейтральными водами Черного моря.

Ту-22М3 предназначены для поражения управляемыми ракетами и авиабомбами морских и наземных целей на удалении до 2200 километров от аэродромов базирования, передает "Интерфакс".

По сообщению Черноморского флота, "Авиамикс" — один из эпизодов проводимого российским Минобороны конкурса "Авиадартс-2019" — посетили более пяти тысяч жителей и гостей Крыма. Всего в воздушном шоу было задействовано более 50 самолетов и вертолетов — в частности, выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил России "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".