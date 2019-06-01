Взрывы в Дзержинске произошли в цехе по производству тротила

Власти Нижегородской области выясняют обстоятельства и причины взрывов в цехе по изготовлению взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Создан оперативный штаб, пишет "Интерфакс". На место ЧП выехали замгубернатора области Дмитрий Краснов глава Главупра МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

По предварительной информации, два взрыва в цехе по производству тринитротолуола произошел из-за нарушения технологии производства. Первая и информация о ЧП появилась в соцсетях.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" с 1950-х годов занимается созданием и производством взрывчатки, а также ее испытаниями и правилами перевозки.