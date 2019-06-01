Халеп за 53 минуты разгромила Цуренко и вышла в 1/8 финала Rolan Garros

Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп в третьем круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах за 53 минуты разгромила представительницу Украины Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:1.

Румынка допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти, а у Цуренко, занимающей 27-е место в рейтинге WTA, пять двойных ошибок и три реализованных брейка из трех. Обе теннисистки подач навылет не выполнили.

Таким образом, Халеп вышла в 1/8 финала Rolan Garros, где ей будет противостоять победительница встречи Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 59) – Ига Швентек (Польша, 104).