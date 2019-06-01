Жители Дзержинска запечатлели момент второго взрыва

Очевидцы, снимавшие на видео последствия ЧП в цехе по изготовлению взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, зафиксировали момент второго взрыва – его слышно в самом начале записей.

Как сообщалось ранее, в субботу, 1 июня, в Нижегородской области прогремел взрыв. Изначально утверждалось, что инцидент произошел на территории завода имени Свердлова.

Вскоре стало известно, что инцидент произошел в государственном научно-исследовательском институте "Кристалл". С середины минувшего века предприятие занимается созданием и производством взрывчатки, а также ее испытаниями и разработкой правил транспортировки.