Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха

В Сети опубликованы кадры с места ЧП в Дзержинске, сделанные с коптера, подлетевшего к территории ГосНИИ "Кристалл", где в субботу, 1 июня, прогремела серия взрывов.

Известно, что инцидент произошел в цехе по производству взрывчатки. За первым, самым мощным взрывом, последовала серия вторичных детонаций, одну из которых запечатлели на видео местные жители.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали как минимум 19 человек, по предварительной информации обошлось без погибших.

После взрыва на предприятии возник пожар, площадь которого составляет около 100 квадратных метров, в настоящее время его тушат сотрудники МЧС.