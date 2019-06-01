При взрывах в Дзержинске пострадали 19 человек

В результате взрывов на оборонном предприятии "Кристалл" в городе Дзержинск Нижегородской области ранения получили 19 человек. Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Саксонова, пострадавшие имеют осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. На месте работает служба медицины катастроф, передает "Интерфакс".

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, на "Кристалле" прогремел "технологический взрыв", после чего возник пожар на площади в 100 квадратных метров. Региональное управление Роспотребнадзора проверяет качество воздуха в районе, где расположено предприятие.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехали заместитель губернатора Дмитрий Краснов и руководитель ГУ МЧС по области Валерий Синьков.

Ранее стало известно, что на "Кристалле" произошло два взрыва.