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Стрельба в Америке 36 минут назад
Расстрел в Вирджинии: имя убийцы назвали, чтобы забыть
Американская пресса сообщила имя мужчины, который застрелил 12 человек в Вирджинии: Деуэйн Крэддок. Власти штата не подтверждают и не опровергают эту информацию — говорят, что хотят предать имя преступника забвению. Минувшей ночью вооруженный человек открыл огонь по собственным коллегам, позже он был убит во время перестрелки с полицией.
Курортный городок Вирджиния-бич превратился в зону боевых действий. Вооруженный стрелок беспрепятственно зашел в здание муниципалитета, миновал пост охраны и открыл беспорядочный огонь по людям. Преступником оказался сотрудник этого учреждения с большим стажем, у него был пропуск, и его все знали. Нажимая на курок, он успел пройтись по всем трем этажам.
"Моя начальница вела себя, словно это не были учения: приказала всем лечь и звонить в 911. Вызвав полицию, мы побежали в ее офис и закрыли двери. Мы там забаррикадировались. Сколько бы вы ни готовились, но к такой ситуации невозможно подготовиться!" — говорит один из очевидцев.
Первые четверо полицейских прибыли на место происшествия довольно быстро и сразу вступили в перестрелку. Один офицер был ранен, затем ранили самого преступника. Его пытались взять живым, оказывали первую помощь, но от полученных ран он скончался. На всех этажах обнаружили погибших от его рук сотрудников, раненых отправили в больницы.
"На данный момент появилась еще одна жертва. Теперь уже 12 погибших. Еще один человек скончался по пути в больницу. В настоящее время четверо пострадавших находятся на операционном столе", — рассказал начальник полиции города Вирджиния-Бич Джеймс Сервера.
По неофициальным данным, убийца — 40 летний Деуэйн Крэддок, работавший в этом здании долгие годы. К расстрелу он тщательно готовился — заранее купил пистолет 45-го калибра с глушителем, магазины повышенной вместимости и много патронов.
Что стало причиной помешательства муниципального сотрудника, неясно. Но как заявили местные власти, из уважения к памяти погибших и их родственникам имя убийцы официально назовут лишь раз, чтобы предать забвению навсегда. Мэр Вирджинии-Бич назвал этот день самым чудовищным за всю историю города.
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